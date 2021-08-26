Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ağustos 2021

26 Ağustos 2021 18:03
Kabil Havalimanı bölgesinde patlama | Taliban: 13 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Akar'dan 'tahliye' açıklaması: İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz
Taliban Sözcüsü: Müzik yasak olacak; kadınlar uzun yolculuklara bir erkek eşlik etmeden çıkamayacak
28 Şubat'tan hükümlü generallere AYM'den olumsuz yanıt
UKOME toplantısında 8. kez görüşülen '1000 yeni taksi' teklifi yine reddedildi
Yargıtay Başkanı'ndan sosyal medya düzenlemesine destek: Yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin
Kılıçdaroğlu: Kış gelmeden Saray iktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar
Savcılık, AnkaPark için harekete geçti: Gökçek dönemi yöneticileri hakkında bilgi ve belge talep edildi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Millet senin şatafatına yetişemiyor, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!
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