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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ağustos 2021

26 Ağustos 2021 18:03

Kabil Havalimanı bölgesinde patlama | Taliban: 13 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da

Akar'dan 'tahliye' açıklaması: İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

Taliban Sözcüsü: Müzik yasak olacak; kadınlar uzun yolculuklara bir erkek eşlik etmeden çıkamayacak

28 Şubat'tan hükümlü generallere AYM'den olumsuz yanıt

UKOME toplantısında 8. kez görüşülen '1000 yeni taksi' teklifi yine reddedildi

Yargıtay Başkanı'ndan sosyal medya düzenlemesine destek: Yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin

Kılıçdaroğlu: Kış gelmeden Saray iktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar

Savcılık, AnkaPark için harekete geçti: Gökçek dönemi yöneticileri hakkında bilgi ve belge talep edildi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Millet senin şatafatına yetişemiyor, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!

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