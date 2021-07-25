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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Temmuz 2021

25 Temmuz 2021 15:51

-Tokyo Olimpiyatları | Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün'e bronz madalya
-Tokyo Olimpiyatları | Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 mağlup etti
-Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangın söndürüldü, iki kişi gözaltında
-İngiltere'de yeni bir Koronavirüs varyantı tespit edildi
-Eski Boğaziçi Rektörü Üstün Ergüder: Ankara, üniversiteden gelen talepleri anlamaya çalışmalı
-Salda Gölü'nün bazı yerlerinde sular 50 metre çekildi, balçık oluştu!
-Türkiye'de 22 milyon kişi henüz aşı yaptırmadı
-Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü: 17 metrede müsilaj
-Dünya genelinde 3 milyar 860 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı
-Bakanlık raporu: Kadın yerel yönetici oranı yüzde 3

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