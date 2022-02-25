Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Şubat 2022

25 Şubat 2022 18:20
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kiev'de!
Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ülkenin yönetimine el koyması için çağrıda bulundu!
Erdoğan'dan AB'ye Ukrayna tepkisi: Maalesef kararlı bir duruş sergilemedi; nasihatle bir yere varmak mümkün değil
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Bir sabotaj grubu Kiev'e girip panik yaymak istedi; hükûmet binaları yakınında çatışma yok
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Montrö'ye harfiyen riayet edecek
Financial Times: AB, Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor
Rusya Grand Prix'si iptal edildi
AP Türkiye Raportörü: Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir hava var ancak insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda ilerleme yok
Benzin ve motorine zam
Eski Adalet Bakanı Müftüoğlu: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'yla ittifak yapmaları için görüştüm, ikisi de olumlu yaklaştı
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