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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Şubat 2022

25 Şubat 2022 18:20

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kiev'de!

Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ülkenin yönetimine el koyması için çağrıda bulundu!

Erdoğan'dan AB'ye Ukrayna tepkisi: Maalesef kararlı bir duruş sergilemedi; nasihatle bir yere varmak mümkün değil

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Bir sabotaj grubu Kiev'e girip panik yaymak istedi; hükûmet binaları yakınında çatışma yok

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Montrö'ye harfiyen riayet edecek

Financial Times: AB, Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor

Rusya Grand Prix'si iptal edildi

AP Türkiye Raportörü: Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir hava var ancak insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda ilerleme yok

Benzin ve motorine zam

Eski Adalet Bakanı Müftüoğlu: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'yla ittifak yapmaları için görüştüm, ikisi de olumlu yaklaştı

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