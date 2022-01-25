Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ocak 2022

İmamoğlu: 19 saatlik mesaide 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu; milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir

9'u HDP'li 10 milletvekiline ilişkin dokunulmazlık fezlekesi TBMM’de

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır mitingini hava koşulları nedeniyle erteledi

İyi Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Diyarbakır" açıklamasına gönderme: Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!

İstanbul Havalimanı'nda protesto; "Otele ihtiyacımız var"

Enerji Bakanı, doğalgaz kesintisinin nedenini anlattı: İran, hatlarda kaçak olduğunu bildirdi

Bakan Karaismailoğlu: KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmamaktadır

Bakan Nebati: KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ödeme süreleri 31 Ocak'a uzatıldı

Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 300 bin dolarlık teklif

HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan yeni fezleke Karma Komisyon'a sevk edildi