Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2022

Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!

Gezi / Osman Kavala davasının hâkimi Murat Bircan AKP'den milletvekili aday adayı olmuş!

CHP'li Özel: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür; tarih önünde Erdoğan mahkum olacaktır, ant olsun, ant olsun, ant olsun

Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düştü: Pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti

Erdoğan'dan HDP'li Garo Paylan'a tepki: TBMM gerekeni mutlaka yapacak

İstinaf, Selahattin Demirtaş'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Kamu-Ar: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı nisanda 6 bin 170 liraya yükseldi

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Özdağ: 6'lı ittifak Mansur Yavaş'ı aday göstermezse, kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi götüreceğiz