Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Kasım 2021

25 Kasım 2021 18:24
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin, ne oldu senin Rabia'na, İhvan'ına?
Bahçeli: Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz
Bakan Bilgin açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak
Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor
EPDK'dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama: Fiyatlarda herhangi bir artış söz konusu değildir
Muhalefet partileri bugün Meclis'te Türkiye ekonomisini değerlendirmek üzere bir araya geliyor
Osman Kavala’nın avukatı: Siyaset isterse Kavala tahliye olacak
Abdurrahman Dilipak, 'AKP'nin papatyaları' yazısı nedeniyle AK Parti'ye 100 bin TL tazminat ödeyecek
İBB Başkanı İmamoğlu, 2022 bütçesini belediye meclisine sundu
Kadıköy metrosunda bıçakla kadın yolcuyu tehdit eden Emrah Yılmaz tutuklandı
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