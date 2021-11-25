Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Kasım 2021

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin, ne oldu senin Rabia'na, İhvan'ına?

Bahçeli: Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz

Bakan Bilgin açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak

Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor

EPDK'dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama: Fiyatlarda herhangi bir artış söz konusu değildir

Muhalefet partileri bugün Meclis'te Türkiye ekonomisini değerlendirmek üzere bir araya geliyor

Osman Kavala’nın avukatı: Siyaset isterse Kavala tahliye olacak

Abdurrahman Dilipak, 'AKP'nin papatyaları' yazısı nedeniyle AK Parti'ye 100 bin TL tazminat ödeyecek

İBB Başkanı İmamoğlu, 2022 bütçesini belediye meclisine sundu

Kadıköy metrosunda bıçakla kadın yolcuyu tehdit eden Emrah Yılmaz tutuklandı