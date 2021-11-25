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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Kasım 2021

25 Kasım 2021 18:24

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin, ne oldu senin Rabia'na, İhvan'ına?

Bahçeli: Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz

Bakan Bilgin açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak

Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor

EPDK'dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama: Fiyatlarda herhangi bir artış söz konusu değildir

Muhalefet partileri bugün Meclis'te Türkiye ekonomisini değerlendirmek üzere bir araya geliyor

Osman Kavala’nın avukatı: Siyaset isterse Kavala tahliye olacak

Abdurrahman Dilipak, 'AKP'nin papatyaları' yazısı nedeniyle AK Parti'ye 100 bin TL tazminat ödeyecek

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