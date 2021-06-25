Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Haziran 2021

25 Haziran 2021 19:00
Erdoğan'dan muhalefete: Seçimin tarihi belli, haziran 2023; boşuna çabalamayın
Cumhurbaşkanlığı'ndan "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" açıklaması: Sadece silahlı kuvvetleri kapsayan protokol 20'den fazla dost ülkeyle yürürlükte
'Bataklık operasyonu' ile ilgili iddianame tamamlandı; 72 şüpheli hakkında kamu davası açıldı
Kobani davası | Emine Ayna, Beyza Üstün, Zeki Çelik ve İbrahim Binici adli kontrolle tahliye edildi
Yasin Börü davasında mahkeme, 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi
Ayşe Tuba Arslan davasında karar: 15 satır ve bıçak darbesi 'canavarca his' sayılmadı, sanığa 'haksız tahrik' indirimi uyguladı
Validebağ’da Koruma Kurulu kararının da yürütmesi durduruldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB zirvesi kararlarına tepki: Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak
CHP'den istifa eden Sera Kadıgil, TİP'e katıldı
Formula 1, yeniden Türkiye’de
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