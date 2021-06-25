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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Haziran 2021

25 Haziran 2021 19:00

Erdoğan'dan muhalefete: Seçimin tarihi belli, haziran 2023; boşuna çabalamayın

Cumhurbaşkanlığı'ndan "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" açıklaması: Sadece silahlı kuvvetleri kapsayan protokol 20'den fazla dost ülkeyle yürürlükte

'Bataklık operasyonu' ile ilgili iddianame tamamlandı; 72 şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Kobani davası | Emine Ayna, Beyza Üstün, Zeki Çelik ve İbrahim Binici adli kontrolle tahliye edildi

Yasin Börü davasında mahkeme, 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi

Ayşe Tuba Arslan davasında karar: 15 satır ve bıçak darbesi 'canavarca his' sayılmadı, sanığa 'haksız tahrik' indirimi uyguladı

Validebağ’da Koruma Kurulu kararının da yürütmesi durduruldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB zirvesi kararlarına tepki: Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak

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