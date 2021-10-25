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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ekim 2021

25 Ekim 2021 18:36

7 büyükelçilikten 'Kavala çağrısı' hakkında açıklama: Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder

AA: ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı

Büyükelçiliklerin ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının açıklaması sonrası doların ateşi düştü

AKP'li Dağ: Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı

CHP'li Çeviköz'den 10 büyükelçiliğin açıklamasıyla ilgili değerlendirme: Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi

3 kamu bankasından 200 baz puana kadar faiz indirimi geldi

Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: HTS kayıtları Ümitcan Uygun’u yalanladı

"Dans teklifi" cinayeti sanığına, indirimsiz müebbet istendi

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