Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ekim 2021

25 Ekim 2021 18:36
7 büyükelçilikten 'Kavala çağrısı' hakkında açıklama: Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder
AA: ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı
Büyükelçiliklerin ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının açıklaması sonrası doların ateşi düştü
AKP'li Dağ: Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı
CHP'li Çeviköz'den 10 büyükelçiliğin açıklamasıyla ilgili değerlendirme: Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü
Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi
3 kamu bankasından 200 baz puana kadar faiz indirimi geldi
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: HTS kayıtları Ümitcan Uygun’u yalanladı
"Dans teklifi" cinayeti sanığına, indirimsiz müebbet istendi
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