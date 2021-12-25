Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Aralık 2021

25 Aralık 2021 17:52
Erdoğan’dan pitbull açıklaması: 'Beyaz Türkler' hayvanlarınıza sahip çıkın
Demirtaş: Omuz omuza mücadele etmeye hazır olanlarla beraber somut adımlar atarak ilerleyeceğiz; hem masayı kuracağız hem de masada olacağız
AKP'li Kurtulmuş açıkladı: Memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılacak
Bakan Nebati: Fiyatlar hızlı bir şekilde inecek, yoksa geliyor gelmekte olan; Hazine ve Maliye'nin sopası
Millî Gazete: İktidar, seçim için YSK'dan bilgi istedi
Babacan'dan "Yüksek faiz isteyenler Sorosçudur" diyen Erdoğan'a: Soros, 'para getireyim' desin, törenle karşılar
Fahrettin Altun'dan "sosyal medyaya müdahale" açıklaması: Gereken her adımı atmakta kararlıyız
TSK’nın FETÖ ile mücadelesinde bugüne kadar 24 bin 256 personel ihraç edildi
Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi
'Hubble'ın halefi': 9 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu fırlatıldı
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