Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Temmuz 2021

24 Temmuz 2021 17:33
Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Kubbelerinden ezanların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak
MSB kaynakları: Bedellinin kaldırılması veya ücretinin azaltılması söylemiyle duygular istismar edilmemeli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitime eylül ayında başlayacağız
Oruç Reis gemisinin işletme ihalesini Binali Yıldırım'ın yakın arkadaşı aldı
AKP'li Mahir Ünal: Yeni düzenleme, sosyal medyada çıkan yalan ve iftira haberlerle ilgili olacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Necmi İlhan: 4'üncü dalga, "aşısızlar pandemisi" olabilir
iPhone kullanıcılarına "Evde kal Türkiye" mesajı
Bakan Pakdemirli sel bölgesinde: Vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak
Şile'de kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı!
2021 bütçesi 13 milyar lira olan Diyanet'ten ek ödenek talebi
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