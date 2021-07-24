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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Temmuz 2021

24 Temmuz 2021 17:33

Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Kubbelerinden ezanların sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

MSB kaynakları: Bedellinin kaldırılması veya ücretinin azaltılması söylemiyle duygular istismar edilmemeli

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitime eylül ayında başlayacağız

Oruç Reis gemisinin işletme ihalesini Binali Yıldırım'ın yakın arkadaşı aldı

AKP'li Mahir Ünal: Yeni düzenleme, sosyal medyada çıkan yalan ve iftira haberlerle ilgili olacak

Bilim Kurulu üyesi Prof. Necmi İlhan: 4'üncü dalga, "aşısızlar pandemisi" olabilir

iPhone kullanıcılarına "Evde kal Türkiye" mesajı

Bakan Pakdemirli sel bölgesinde: Vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak

Şile'de kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı!

2021 bütçesi 13 milyar lira olan Diyanet'ten ek ödenek talebi

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