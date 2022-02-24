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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Şubat 2022

24 Şubat 2022 20:08

Erdoğan: Rusya'nın askeri operasyonu kabul edilemez, reddediyoruz

Putin, Ukrayna'ya "saldırmak zorunda kaldıklarını" iddia etti; "Küresel ekonominin bir parçası olmaya devam ediyoruz" dedi

Zelenski, "Putin karşıtı koalisyon kuruyoruz" dedi; Erdoğan dahil, dünya liderleriyle konuştuğunu söyledi

Biden bugün Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak

NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın işgaline karşı savunma planlarını etkinleştirdik

AKP’li Çelik: Türkiye, Montrö'nün objektif hükümlerini uygulayacaktır

Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu'nu bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşların Türk Lirası'na olan güveninin devam etmesi önemli

Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti!

Tarkan: Geççek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam

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