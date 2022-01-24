Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2022

24 Ocak 2022 18:37
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer
RTÜK, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı programa beş kez durdurma cezası verdi
Akşener: İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor, amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak
İstanbul kar yağışının etkisi altında
Borsada sert düşüş: Birçok hissede devre kesici uygulamasına gidildi
Demirtaş’a “Davutoğlu’na hakaretten” 11 ay 20 gün hapis cezası
12 yaşındaki çocuğa tarikat yurdunda cinsel istismarda bulunan kurs hocası kendini “Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim” diye savundu
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, hayatını kaybetti
Kremlin: Ukrayna, Donbas'la temas hattına asker yığıyor; bir saldırı hazırlığı olabilir
Diril çifti ile ilgili “büyük gizlilik” sürüyor: İddianamenin reddi kararı bile gizlendi
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