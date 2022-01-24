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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2022

24 Ocak 2022 18:37

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer

RTÜK, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı programa beş kez durdurma cezası verdi

Akşener: İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor, amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak

İstanbul kar yağışının etkisi altında

Borsada sert düşüş: Birçok hissede devre kesici uygulamasına gidildi

Demirtaş’a “Davutoğlu’na hakaretten” 11 ay 20 gün hapis cezası

12 yaşındaki çocuğa tarikat yurdunda cinsel istismarda bulunan kurs hocası kendini “Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim” diye savundu

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, hayatını kaybetti

Kremlin: Ukrayna, Donbas'la temas hattına asker yığıyor; bir saldırı hazırlığı olabilir

Diril çifti ile ilgili “büyük gizlilik” sürüyor: İddianamenin reddi kararı bile gizlendi

 

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