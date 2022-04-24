Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2022

24 Nisan 2022 18:00
ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha "soykırım" ifadesini kullandı
Biden'ın 1915 olayları anmasında "soykırım" ifadesinin ardından Dışişleri'nden açıklama: Bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz
AKP Sözcüsü Çelik'ten Biden'ın 'soykırım' açıklamasına tepki: Ermenistan'la normalleşmeyi sabote eder nitelikte
Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı: Acıları büyütmek yerine birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum
HDP'li Paylan'ın 'Ermeni Soykırımı' teklifi TBMM Başkanı tarafından iade edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle telefonda görüştü
Liderler zirvesi öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı’ndan açıklama: Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır
Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz
Kulis | Sosyal medya kanunu AKP'ye ikiye böldü
Danıştay’dan, zeytin yönetmeliği için yürütmeyi durdurma kararı
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