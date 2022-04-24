Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2022

ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha "soykırım" ifadesini kullandı

Biden'ın 1915 olayları anmasında "soykırım" ifadesinin ardından Dışişleri'nden açıklama: Bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

AKP Sözcüsü Çelik'ten Biden'ın 'soykırım' açıklamasına tepki: Ermenistan'la normalleşmeyi sabote eder nitelikte

Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı: Acıları büyütmek yerine birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum

HDP'li Paylan'ın 'Ermeni Soykırımı' teklifi TBMM Başkanı tarafından iade edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle telefonda görüştü

Liderler zirvesi öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı’ndan açıklama: Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır

Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

Kulis | Sosyal medya kanunu AKP'ye ikiye böldü

Danıştay’dan, zeytin yönetmeliği için yürütmeyi durdurma kararı