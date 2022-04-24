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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2022

24 Nisan 2022 18:00

ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha "soykırım" ifadesini kullandı

Biden'ın 1915 olayları anmasında "soykırım" ifadesinin ardından Dışişleri'nden açıklama: Bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

AKP Sözcüsü Çelik'ten Biden'ın 'soykırım' açıklamasına tepki: Ermenistan'la normalleşmeyi sabote eder nitelikte

Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı: Acıları büyütmek yerine birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum

HDP'li Paylan'ın 'Ermeni Soykırımı' teklifi TBMM Başkanı tarafından iade edildi

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Liderler zirvesi öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı’ndan açıklama: Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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