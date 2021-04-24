Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2021

TSK, Irak'ın kuzeyine kara harekâtı başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını ortadan kaldırmak

‘Thodex’ operasyonu: Gözaltı sayısı 65’e yükseldi, kurucu Faruk Fatih Özer ‘kırmızı bülten’le aranıyor

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Thodex sorusu: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?

Vebitcoin şirketi faaliyetlerini durdurdu, CEO’su gözaltına alındı, MASAK hesaplarına bloke koydu

TBMM Başkanı Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi hukuki şartların hiçbiri mevcut değil

AP Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması için girişim başlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nda ilk istifa: Prof. Dr. Alpay Azap, üyelikten ayrıldı

İzmir Tabip Odası Başkanı: Aşılama programı karman çorman oldu

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'nin KKTC'yi tanıtmak diye bir gündemi yok