Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2021

24 Nisan 2021 18:32
TSK, Irak'ın kuzeyine kara harekâtı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını ortadan kaldırmak
‘Thodex’ operasyonu: Gözaltı sayısı 65’e yükseldi, kurucu Faruk Fatih Özer ‘kırmızı bülten’le aranıyor
Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Thodex sorusu: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?
Vebitcoin şirketi faaliyetlerini durdurdu, CEO’su gözaltına alındı, MASAK hesaplarına bloke koydu
TBMM Başkanı Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi hukuki şartların hiçbiri mevcut değil
AP Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması için girişim başlattı
Koronavirüs Bilim Kurulu'nda ilk istifa: Prof. Dr. Alpay Azap, üyelikten ayrıldı
İzmir Tabip Odası Başkanı: Aşılama programı karman çorman oldu
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'nin KKTC'yi tanıtmak diye bir gündemi yok
© Tüm hakları saklıdır.