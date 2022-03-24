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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mart 2022

24 Mart 2022 18:14

Aydın Engin'i kaybettik!

ABD'den 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine yaptırım

Diplomasinin kalbi Brüksel'de atıyor; Zelenski, zirvelerin 'kim dost kim düşman' göstereceğini söyledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kayıplara karıştı!

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