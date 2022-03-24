Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mart 2022

24 Mart 2022 18:14
Aydın Engin'i kaybettik!
ABD'den 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine yaptırım
Diplomasinin kalbi Brüksel'de atıyor; Zelenski, zirvelerin 'kim dost kim düşman' göstereceğini söyledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kayıplara karıştı!
Tarım Bakanlığı: Özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 575 liraya indirdi
Kılıçdaroğlu: İktidarın o amirallere teşekkür etmesi lazım
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a 'Furkan Vakfı' çıkışı: Cumhurbaşkanı ise Bakanı görevden alır, Bahçeli’nin ağzının payını verir
RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden "ayar" verilen günler mazide kaldı
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı
© Tüm hakları saklıdır.