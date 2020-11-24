Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Kasım 2020

24 Kasım 2020 18:46
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mademki faizleri arttıracaktın 128 milyar doları kime ve nereye sattın?
Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik'in yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı
Buldan: Tek adam iktidarına karşı demokratik cumhuriyeti inşa edecek güç kadın gücüdür
Bahçeli: Siyaset eskisi bir şahsın Kavala ve Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklık ve ahmaklık
Çavuşoğlu: AB'nin Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz
Cumartesi Anneleri hakkında dava açıldı: 700. haftada polis şiddetini biz gördük
Akşener: Kendi koltuğunu kurtarmayı, bu millete reform diye pazarlamayı artık bırak Sayın Erdoğan!
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
Dolar gittiği yeri unutmadı, yeniden 8 lirayı gördü!
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