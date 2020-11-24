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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Kasım 2020

24 Kasım 2020 18:46

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mademki faizleri arttıracaktın 128 milyar doları kime ve nereye sattın?

Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik'in yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı

Buldan: Tek adam iktidarına karşı demokratik cumhuriyeti inşa edecek güç kadın gücüdür

Bahçeli: Siyaset eskisi bir şahsın Kavala ve Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklık ve ahmaklık

Çavuşoğlu: AB'nin Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz

Cumartesi Anneleri hakkında dava açıldı: 700. haftada polis şiddetini biz gördük

Akşener: Kendi koltuğunu kurtarmayı, bu millete reform diye pazarlamayı artık bırak Sayın Erdoğan!

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Dolar gittiği yeri unutmadı, yeniden 8 lirayı gördü!

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