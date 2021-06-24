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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Haziran 2021

24 Haziran 2021 19:34

Sağlık Bakanı Koca: Randevularda yaş sınırı 18’e indi

TTB’den delta varyantı açıklaması: sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü için varyantlara etkili mRNA aşıları ile üçüncü doz aşı programı başlatılmalı

Peker iddia etmişti; Saygı Öztürk: Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği aracı kullandığını doğruladı

Kılıçdaroğlu, AKP’li Özhaseki’nin “Yüzde 45 oyumuz var” açıklamasını paylaştı: Erdoğan, haydi ne bekliyorsun, hemen seçim

HDP: Önergemiz reddedildi; AKP-MHP, İzmir'deki katliamın üzerini örtmek istiyor!

CHP’li Özel: Ziraat Bankası, MÜSİAD Rize Şubesi yöneticilerinin 19 milyon lira zarar etmiş enerji şirketine ortak olmuş

Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi yanıtı: Müşteri sırrı

İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü düzenlenmesi başvurusuna valilikten ret

Validebağ Korusu Projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi

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