Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Haziran 2021

24 Haziran 2021 19:34
Sağlık Bakanı Koca: Randevularda yaş sınırı 18’e indi
TTB’den delta varyantı açıklaması: sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü için varyantlara etkili mRNA aşıları ile üçüncü doz aşı programı başlatılmalı
Peker iddia etmişti; Saygı Öztürk: Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği aracı kullandığını doğruladı
Kılıçdaroğlu, AKP’li Özhaseki’nin “Yüzde 45 oyumuz var” açıklamasını paylaştı: Erdoğan, haydi ne bekliyorsun, hemen seçim
HDP: Önergemiz reddedildi; AKP-MHP, İzmir'deki katliamın üzerini örtmek istiyor!
CHP’li Özel: Ziraat Bankası, MÜSİAD Rize Şubesi yöneticilerinin 19 milyon lira zarar etmiş enerji şirketine ortak olmuş
Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi yanıtı: Müşteri sırrı
İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü düzenlenmesi başvurusuna valilikten ret
Validebağ Korusu Projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
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