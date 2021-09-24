Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Eylül 2021

Üst düzey AKP'li yetkili: Bahçeli'nin çıkışları AKP'ye zarar veriyor

Bakan Kasapoğlu’ndan ‘yurt açıklaması’: Şu anda yaşananı bir sorun olarak dile getirmek haksızlık olur

Erdoğan’dan Biden açıklaması: Şu ana kadar ABD’deki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a faiz göndermesi: Şimdi tek yapman gereken, aklından şu an geçen ne varsa, işte tam onu yapmamaktır

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün ofisi "Gül ile Akar'ın evinde görüşen Erdoğan, parlamenter siteme dönüşü teklif etti" iddiasını yalanladı

HDP’den Erdoğan’a yanıt: Çözülen Kürt sorunu değil sizin iktidarınız

Reuters: Türkiye, F-35 programına katılımı için lobicilik faaliyeti yürüten firmayla sözleşmesini bir yıl uzattı

Eski AKP'li Üstün: Fazilet Partisi kongresinde Erdoğan, etkisi altındaki delegelerin Gül'e oy vermesini engelledi

Murat Ülker: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok, herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten

8 vekil, 17 önergeyle gri pasaport skandalını sordu, Soylu’dan beş ay sonra tek cümlelik yanıt: 19 ilde soruşturma yürütülüyor