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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ekim 2021

24 Ekim 2021 17:37

Erdoğan'dan, 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: "Bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz" dedim

Erdoğan'ın "10 büyükelçi" açıklaması dünya basınında: "Türk standartlarına göre bile delice"

AKP'li Özkan'dan Kavala açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan büyükelçiler bilmelidir ki bu ülke hukukuna herkes saygı duyacak

Dışişleri Bakanlığı, "istenmeyen adam" kararını önlemek için formül aramış

Kılıçdaroğlu: 6 milyon genç oy kullanacak, harami saltanatı son bulacak

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 2023’te sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak

Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden kurtulacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Sandığı nasıl koruyacağımızı göstereceğiz

Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli, Erdoğan kendi geçmişini düşünsün

AKP Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında

 

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