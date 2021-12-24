Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Aralık 2021

Erdoğan: Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve oranda yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasından birden fazla kez yararlanılabilir

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse TCMB döviz alımına başlayabilir

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi; değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak

Reuters: Erdoğan'ın 'finansal alternatif' açıklamasından sonra bankalar mevduat ve kredi faizlerini artırdı

İstanbul’da toplu ulaşıma zam

Kılıçdaroğlu’ndan, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna: İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Elimde 300 bin iş talebi var

İmamoğlu: İnsanlara terörist damgası vuran medyayı kınıyorum

Aysel Tuğluk’u ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Konuşmakta zorluk çekiyor