Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ağustos 2021

24 Ağustos 2021 18:20
Türkiye'de toplam uygulanan Koronavirüs aşısı 90 milyon dozu geçti
Taliban: Ülkedeki yabancıların tahliyesinin 31 Ağustos'a kadar bitmesini bekliyoruz
Erdoğan: Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesinde
CHP'li Tekin'den Erdoğan'a rezerv yanıtı: Emanet paraları çıkartın, gerçek rezerv eksi 42 milyar 640 milyon dolar
Muğla ve Çanakkale'de orman yangını
The Washington Post: CIA Direktörü, Kabil'de Taliban lideriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdi
Miçotakis: Erdoğan'la mutabık kaldık, Afganistan'dan göçün sınırlandırılması ortak çıkarımız
Britanya Savunma Bakanı: Mülteci merkezi Türkiye'de kurulacak demedik, bunu basın ortaya attı
İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü
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