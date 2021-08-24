Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ağustos 2021

Türkiye'de toplam uygulanan Koronavirüs aşısı 90 milyon dozu geçti

Taliban: Ülkedeki yabancıların tahliyesinin 31 Ağustos'a kadar bitmesini bekliyoruz

Erdoğan: Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesinde

CHP'li Tekin'den Erdoğan'a rezerv yanıtı: Emanet paraları çıkartın, gerçek rezerv eksi 42 milyar 640 milyon dolar

Muğla ve Çanakkale'de orman yangını

The Washington Post: CIA Direktörü, Kabil'de Taliban lideriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdi

Miçotakis: Erdoğan'la mutabık kaldık, Afganistan'dan göçün sınırlandırılması ortak çıkarımız

Britanya Savunma Bakanı: Mülteci merkezi Türkiye'de kurulacak demedik, bunu basın ortaya attı

İstanbul'da sanayi sitesinde bina çöktü