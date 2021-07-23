Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Temmuz 2021

23 Temmuz 2021 17:37
RTÜK: Yerli ve milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir
Erdoğan: Geçmişten ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum
Milli Savunma Bakanlığı: Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fatih Altaylı'nın Erdoğan yazısı için Habertürk'ten özür istedi
Tokyo Olimpiyatları başladı
AFAD: Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi
Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanları ve polislere saldırdı
MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu
İHA: Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksiyi bağladı; "Farklı bir yazılım kullanıyorlar, ücret fazla çıkıyor"
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