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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Temmuz 2021

23 Temmuz 2021 17:37

RTÜK: Yerli ve milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir

Erdoğan: Geçmişten ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum

Milli Savunma Bakanlığı: Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fatih Altaylı'nın Erdoğan yazısı için Habertürk'ten özür istedi

Tokyo Olimpiyatları başladı

AFAD: Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi

Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanları ve polislere saldırdı

MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu

İHA: Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 taksiyi bağladı; "Farklı bir yazılım kullanıyorlar, ücret fazla çıkıyor"

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