Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ocak 2022

Sedef Kabaş'ı tutuklayan hâkimin, Osman Kavala kararında da imzası çıktı

CHP'den kanun teklifi: “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen 299. madde yürürlükten kaldırılsın

AKP Sözcüsü: Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır

Yargıtay: Dilini keserim sözü tehdit suçunu oluşturur

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt: Tamamı yalan ve iftiradan ibaret

Sezen Aksu'nun "Beni öldüremezsin; sesim, sazım, sözüm var benim" dediği şarkısı 35 farklı dile çevrildi

Ankara'da polisten esnafa dayak

Kamu-Ar: Açlık sınırı ocakta 5 bin liraya dayandı; asgari ücretin 670 lira üzerine çıktı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 yolcu yaralandı

İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı