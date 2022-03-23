Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mart 2022

23 Mart 2022 18:03
Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen okul müdürü görevden alındı
İlk ödemeler yapıldı; 1 milyondan fazla hesap kur korumalı mevduata geçti
Savunma Sanayi Başkanı Demir, Rus basınına açıkladı: S-400'lerden vazgeçme niyetimiz yok
Zelenski: Rusya, Mariupol yakınlarında insani konvoya el koydu, şehir aralıksız bombalanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'nin Türk Lirası açıklamasına: Matematiği galiba iyi değil, o seviyenin de altına inecek!
Akşener: Sığınmacıların bu ülkeye gelmesinin tek sorumlusu Erdoğan’dır; bu tabloyu bizzat kendisi tasarladı!
Levent Gültekin'e saldırı davasında karar çıktı: Hapis cezası hükmünün açıklanması geriye bırakıldı
Ankara Barosu Başkanı Koranel “Aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır” dedi, istifa etti
Cumartesi İnsanları, 4. kez hakim karşısında: Kayıplarımızdan da Galatasaray Meydanı'ndan da vazgeçmiyoruz
UKOME’de İstanbulkart ve toplu ulaşıma zam talepleri reddedildi
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