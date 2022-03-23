Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mart 2022

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen okul müdürü görevden alındı

İlk ödemeler yapıldı; 1 milyondan fazla hesap kur korumalı mevduata geçti

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Rus basınına açıkladı: S-400'lerden vazgeçme niyetimiz yok

Zelenski: Rusya, Mariupol yakınlarında insani konvoya el koydu, şehir aralıksız bombalanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'nin Türk Lirası açıklamasına: Matematiği galiba iyi değil, o seviyenin de altına inecek!

Akşener: Sığınmacıların bu ülkeye gelmesinin tek sorumlusu Erdoğan’dır; bu tabloyu bizzat kendisi tasarladı!

Levent Gültekin'e saldırı davasında karar çıktı: Hapis cezası hükmünün açıklanması geriye bırakıldı

Ankara Barosu Başkanı Koranel “Aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır” dedi, istifa etti

Cumartesi İnsanları, 4. kez hakim karşısında: Kayıplarımızdan da Galatasaray Meydanı'ndan da vazgeçmiyoruz

UKOME’de İstanbulkart ve toplu ulaşıma zam talepleri reddedildi