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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Kasım 2021

23 Kasım 2021 18:37

Türk Lirası'nın kara günü: Dolar 13.50'yi, Euro 15.20'yi gördü!

Merkez Bankası: Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Erdoğan, "erken seçim" çağrılarına kapıyı kapattı: Onlar tarih oldu, 15-20 ayda bir seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara: Sizi dolarla terbiye ettiler!

Gram altın bir günde 100 liradan fazla arttı; 780 TL!

Şeker ve yağdan sonra bazı marketlerde kahveye de kota geldi

Davutoğlu: Bugün yaşadığımız tablo iktidarın yanlış politikalarının ürünüdür

Erdoğan, "ekonomik kurtuluş savaşı" ifadesini 2018'de, dolar 5,77 iken de kullanmış!

Bakan Soylu: FETÖ olayından sonra Interpol bizim kırmızı bülten taleplerimizi kabul etmiyor

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