Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Haziran 2021

23 Haziran 2021 18:11
Sağlık Bakanı: Delta varyantı Türkiye’de 134 kişide görüldü
Bakan Akar: Afganistan'da mevcudiyetimiz zaten var; şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil
CHP'li Başarır: Binali Yıldırım ailesiyle birlikte Paramount Otel'de bir hafta kaldı; 'otele çöküldü' denilen tarihte
4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Erdoğan'dan AKP'li belediye başkanlarına: İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın
Kulis | AKP, Meclis Başkanlığı'na sunduğu RTÜK adayını usulsüzlük iddialarının ardından değiştirdi
Kadına yönelik şiddetle ilgili Araştırma Komisyonu'ndan çekilen CHP'li vekiller: Bu tiyatronun figüranı olmayı reddediyoruz
Reuters'a konuşan diplomatlar: AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3.5 milyar Euroluk fon oluşturmayı değerlendiriyor
Odatv yazarı Menteş: Bakan Selçuk'un kardeşi, okullara 25 Milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptı
Duygu Delen'in katil zanlısı yeniden tutuklandı
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