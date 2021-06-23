Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Haziran 2021

Sağlık Bakanı: Delta varyantı Türkiye’de 134 kişide görüldü

Bakan Akar: Afganistan'da mevcudiyetimiz zaten var; şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil

CHP'li Başarır: Binali Yıldırım ailesiyle birlikte Paramount Otel'de bir hafta kaldı; 'otele çöküldü' denilen tarihte

4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Erdoğan'dan AKP'li belediye başkanlarına: İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın

Kulis | AKP, Meclis Başkanlığı'na sunduğu RTÜK adayını usulsüzlük iddialarının ardından değiştirdi

Kadına yönelik şiddetle ilgili Araştırma Komisyonu'ndan çekilen CHP'li vekiller: Bu tiyatronun figüranı olmayı reddediyoruz

Reuters'a konuşan diplomatlar: AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3.5 milyar Euroluk fon oluşturmayı değerlendiriyor

Odatv yazarı Menteş: Bakan Selçuk'un kardeşi, okullara 25 Milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptı

Duygu Delen'in katil zanlısı yeniden tutuklandı