Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Eylül 2021

Sağlık Bakanlığı: Bebeklere yanlış aşı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Merkez Bankası faiz oranını düşürdü; dolar 8,80'i aştı

Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek

Erdoğan: Türkiye’de Kürt sorunu yok; biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik

Bahçeli: HDP’yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir

Mine Kırıkkanat’tan tartışılan iddia: Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında elimde çok can yakıcı bir dosya var, yandaş basın ortaya çıkaracak!

Reuters: Elektrik ve doğalgaza ekimde yüzde 15'e varan zam gelecek

Türkiye, F-35 programı için ABD'li lobi şirketiyle anlaşmasını uzattı

MHP, 7 ismi partiden ihraç etti

Taliban Komutanı Eyyubi: Türkiye’yi kanımızdan, canımızdan görüyoruz, Afganistan’a dostluk bekliyoruz