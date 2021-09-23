Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Eylül 2021

23 Eylül 2021 18:19
Sağlık Bakanlığı: Bebeklere yanlış aşı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Merkez Bankası faiz oranını düşürdü; dolar 8,80'i aştı
Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek
Erdoğan: Türkiye’de Kürt sorunu yok; biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik
Bahçeli: HDP’yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir
Mine Kırıkkanat’tan tartışılan iddia: Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında elimde çok can yakıcı bir dosya var, yandaş basın ortaya çıkaracak!
Reuters: Elektrik ve doğalgaza ekimde yüzde 15'e varan zam gelecek
Türkiye, F-35 programı için ABD'li lobi şirketiyle anlaşmasını uzattı
MHP, 7 ismi partiden ihraç etti
Taliban Komutanı Eyyubi: Türkiye’yi kanımızdan, canımızdan görüyoruz, Afganistan’a dostluk bekliyoruz
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