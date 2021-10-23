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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ekim 2021

23 Ekim 2021 18:56

Erdoğan'dan, 10 büyükelçiye tepki: ‘Bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz’ dedim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 büyükelçi yanıtı: Ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası

Bakan Soylu: İran'ın sınırındaki 6 karakola, karşılıksız elektrik hizmeti verdik

CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya Boğaziçi tepkisi: Gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!

Erdoğan'dan memurlara çağrı: Sakın ha oyuna gelmeyin, bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz

Gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 42'si serbest bırakıldı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Şener'den "Koronavirüs aşısı zorunlu olsun" önerisi

Melih Gökçek, 26,7 milyon liralık şirketi 9 milyon liraya özelleştirmiş

BloombergHT: Benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak

NASA, Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor

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