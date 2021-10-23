Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ekim 2021

23 Ekim 2021 18:56
Erdoğan'dan, 10 büyükelçiye tepki: ‘Bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz’ dedim
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 büyükelçi yanıtı: Ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası
Bakan Soylu: İran'ın sınırındaki 6 karakola, karşılıksız elektrik hizmeti verdik
CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya Boğaziçi tepkisi: Gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!
Erdoğan'dan memurlara çağrı: Sakın ha oyuna gelmeyin, bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz
Gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 42'si serbest bırakıldı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Şener'den "Koronavirüs aşısı zorunlu olsun" önerisi
Melih Gökçek, 26,7 milyon liralık şirketi 9 milyon liraya özelleştirmiş
BloombergHT: Benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak
NASA, Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor
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