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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Aralık 2021

23 Aralık 2021 18:08

Kılıçdaroğlu: Euroyla, dolarla geçilen bütün yolları kamulaştıracağım; hepsi Türk Lirası olacak

Benzin ve motorinde ÖTV indirimi; pompa fiyatlarına yansımayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL'nin değerinin korunması için yeni araçların geliştirilmesi hususunda eşgüdüm vurgusu yapıldı

Merkez Bankası PPK özetini yayımladı: Enflasyonda kısa dönemde oynak seyir bekleniyor

Acil kullanım onayı verilen TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı

Bildiri yayımlayan 103 emekli amiral, 21 Mart'ta hâkim karşısına çıkacak

Erdoğan'dan AKP'li belediye başkanlarına "şatafat, israf, kibir" uyarısı

Rusya ve Ukrayna anlaştı: 2020'de sağlanan ateşkes tekrar yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

 

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