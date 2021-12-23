Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Aralık 2021

23 Aralık 2021 18:08
Kılıçdaroğlu: Euroyla, dolarla geçilen bütün yolları kamulaştıracağım; hepsi Türk Lirası olacak
Benzin ve motorinde ÖTV indirimi; pompa fiyatlarına yansımayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL'nin değerinin korunması için yeni araçların geliştirilmesi hususunda eşgüdüm vurgusu yapıldı
Merkez Bankası PPK özetini yayımladı: Enflasyonda kısa dönemde oynak seyir bekleniyor
Acil kullanım onayı verilen TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı
Bildiri yayımlayan 103 emekli amiral, 21 Mart'ta hâkim karşısına çıkacak
Erdoğan'dan AKP'li belediye başkanlarına "şatafat, israf, kibir" uyarısı
Rusya ve Ukrayna anlaştı: 2020'de sağlanan ateşkes tekrar yürürlüğe girecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi
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