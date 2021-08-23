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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ağustos 2021

23 Ağustos 2021 19:44

Rus haber ajansı RIA: Türkiye, S-400'ler için yeni bir anlaşma imzalamaya yakın

AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir

Altun'dan "Afgan sığınmacılar için merkez kurulacağı iddiaları"na ilişkin açıklama: Böyle bir talep yok, gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz

Taliban sözcüsü: Biden, ABD güçlerinin çekilme tarihini uzatırsa sonuçları olur

Boğaziçi öğrencilerinin Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye yönelik eylemine polis engeli

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer/BioNTech'in Koronavirüs aşısına tam kullanım onayı

Erdoğan: Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz

Aracını durduran polise, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP'li Yılmaz: Milletimizden özür diliyorum

Gazeteci Ersoy: Taliban mensubu silahlı biri yanıma geldi, yazı gösterdi; Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış

Gökhan Gönül, canlı yayına bağlanarak Can Gönül'ün, kardeşi olduğunu kabul etti: 3 kardeştik, 4 olduk

 

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