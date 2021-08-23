Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ağustos 2021

23 Ağustos 2021 19:44
Rus haber ajansı RIA: Türkiye, S-400'ler için yeni bir anlaşma imzalamaya yakın
AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir
Altun'dan "Afgan sığınmacılar için merkez kurulacağı iddiaları"na ilişkin açıklama: Böyle bir talep yok, gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz
Taliban sözcüsü: Biden, ABD güçlerinin çekilme tarihini uzatırsa sonuçları olur
Boğaziçi öğrencilerinin Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye yönelik eylemine polis engeli
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer/BioNTech'in Koronavirüs aşısına tam kullanım onayı
Erdoğan: Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz
Aracını durduran polise, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP'li Yılmaz: Milletimizden özür diliyorum
Gazeteci Ersoy: Taliban mensubu silahlı biri yanıma geldi, yazı gösterdi; Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış
Gökhan Gönül, canlı yayına bağlanarak Can Gönül'ün, kardeşi olduğunu kabul etti: 3 kardeştik, 4 olduk
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