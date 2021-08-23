Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ağustos 2021

Rus haber ajansı RIA: Türkiye, S-400'ler için yeni bir anlaşma imzalamaya yakın

AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir

Altun'dan "Afgan sığınmacılar için merkez kurulacağı iddiaları"na ilişkin açıklama: Böyle bir talep yok, gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz

Taliban sözcüsü: Biden, ABD güçlerinin çekilme tarihini uzatırsa sonuçları olur