Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2020

22 Temmuz 2020 18:50
Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı tutuklandı
Erdoğan'dan 'Pınar Gültekin' paylaşımı: Kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Ben kızımı teşhis edemedim!
AFP: Yunanistan Ege'ye donanmasını gönderdi, gemilerin "hazırlık seviyesi yüksek"
Türkiye ve Rusya arasında Libya mutabakatı
Ayasofya'nın açılışı için HDP, TİP ve DBP'ye davet gitmedi
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı görevini bıraktığını duyurdu
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun üçüncü Koronavirüs testi de pozitif çıktı
ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu 72 saat içinde kapatmasını istedi
CHP'li Atilla Sertel: RTÜK Başkanı Şahin, üç kurumdan toplamda 30 bin lira maaş alıyor
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