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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2020

22 Temmuz 2020 18:50

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı tutuklandı

Erdoğan'dan 'Pınar Gültekin' paylaşımı: Kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Ben kızımı teşhis edemedim!

AFP: Yunanistan Ege'ye donanmasını gönderdi, gemilerin "hazırlık seviyesi yüksek"

Türkiye ve Rusya arasında Libya mutabakatı

Ayasofya'nın açılışı için HDP, TİP ve DBP'ye davet gitmedi

"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı görevini bıraktığını duyurdu

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun üçüncü Koronavirüs testi de pozitif çıktı

ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu 72 saat içinde kapatmasını istedi

CHP'li Atilla Sertel: RTÜK Başkanı Şahin, üç kurumdan toplamda 30 bin lira maaş alıyor

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