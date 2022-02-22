Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Şubat 2022

22 Şubat 2022 18:24
Erdoğan: Rusya'nın Ukrayna kararını 'kabul edilemez' olarak değerlendiriyoruz
Zelenski, Erdoğan'la telefonda görüştü: "Rusya'nın kararları karşısında Kiev yanlısı duruşunuza minnettarım"
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ordusu, Donbas'a girdi
Putin: Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir; Ukrayna ile ilgili durum bir istisna
Ukrayna krizinde Almanya, Kuzey Akım 2'yi durdurdu; Britanya, bankalara yaptırım kararı aldı
Erdoğan, dünyada tansiyonun yükselmesinin ardından Afrika ziyaretini erken bitiriyor
Beyaz Saray, Rusya'nın doğu Ukrayna'ya yönelik hamlelerini "işgal" olarak nitelendirmeye başladı
Kılıçdaroğlu'ndan "Bakanlıkları paylaşıyorlar" iddiasına: Öyle bir şey yok
Bahçeli: 6'yı ters çevirirseniz 9 olur; Cumhur İttifakı'nın zaferinin simgesidir!
Buldan: HDP'siz bir Türkiye, HDP'siz bir siyaset hayalleriniz çöp olmaya devam edecek!
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