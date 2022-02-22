Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Şubat 2022

Erdoğan: Rusya'nın Ukrayna kararını 'kabul edilemez' olarak değerlendiriyoruz

Zelenski, Erdoğan'la telefonda görüştü: "Rusya'nın kararları karşısında Kiev yanlısı duruşunuza minnettarım"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ordusu, Donbas'a girdi

Putin: Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir; Ukrayna ile ilgili durum bir istisna

Ukrayna krizinde Almanya, Kuzey Akım 2'yi durdurdu; Britanya, bankalara yaptırım kararı aldı

Erdoğan, dünyada tansiyonun yükselmesinin ardından Afrika ziyaretini erken bitiriyor

Beyaz Saray, Rusya'nın doğu Ukrayna'ya yönelik hamlelerini "işgal" olarak nitelendirmeye başladı

Kılıçdaroğlu'ndan "Bakanlıkları paylaşıyorlar" iddiasına: Öyle bir şey yok

Bahçeli: 6'yı ters çevirirseniz 9 olur; Cumhur İttifakı'nın zaferinin simgesidir!

Buldan: HDP'siz bir Türkiye, HDP'siz bir siyaset hayalleriniz çöp olmaya devam edecek!