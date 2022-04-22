T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Nisan 2022

22 Nisan 2022 19:23

Gezi davası 25 Nisan'a ertelendi

Kaşıkçı davasının devrine yapılan itiraz reddedildi

Erdoğan: Pençe -Kilit harekâtında 3 şehidimiz var

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir

Bakan Soylu: 31 Mart itibarıyla Suriye uyruklu 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama: 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturduğu söylem algıdır, manipülasyondur

Şenyaşarlar soruşturması: AKP Milletvekili Yıldız’ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet

İmamoğlu, AKP'nin oy durumunu açıkladı: En önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar

Babacan: Kürt meselesini çözmek boynumuzun borcudur

gündemhaberlerbir bakışta bugün

Diğer Videolar

McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle tekrar açıldı

Akşener: Bugün gençlerimize bir özür borcumuz var; özgürce yaşayabilecekleri bir ülke borcumuz var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Turkey' yerine 'Türkiye' dedi

EYT'li vatandaş: Kırmızı eti zaten unuttuk; şu zamlardan sonra tavuk eti de alamıyorum

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Öğrenci intiharları; KYK yurtlarında neler oluyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24