Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Nisan 2022

22 Nisan 2022 19:23
Gezi davası 25 Nisan'a ertelendi
Kaşıkçı davasının devrine yapılan itiraz reddedildi
Erdoğan: Pençe -Kilit harekâtında 3 şehidimiz var
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir
Bakan Soylu: 31 Mart itibarıyla Suriye uyruklu 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama: 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturduğu söylem algıdır, manipülasyondur
Şenyaşarlar soruşturması: AKP Milletvekili Yıldız’ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı
Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet
İmamoğlu, AKP'nin oy durumunu açıkladı: En önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar
Babacan: Kürt meselesini çözmek boynumuzun borcudur
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