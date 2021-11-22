T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Kasım 2021

22 Kasım 2021 18:37

Soylu'dan muhalefete: 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız

Peker'den Soylu'ya: Cumhurbaşkanlığına aday olmak için çekirdek kadronla yaptığın plandan haberim var

AKP'li Yavuz: Seçim kanunu çalışmasını Meclis'e sunulacak hale getirdik, istediğimiz anda yasalaşacak

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Toplumu tebessüm ettirecek, büyük bölümünü mutlu edecek bir rakam olması lazım

Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açılan ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değil

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması: Gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecek

Kamu-Ar: Gıda fiyatları aylık yüzde 8, yıllık yüzde 51 arttı

LPG'ye 19 kuruş zam

Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar lira tasarruf sağladık

Adalet ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol: Orman yangınlarına hükümlüler müdahale edecek

gündemhaberler

Diğer Videolar

AKP'den istifa ederek 1000 üye ile İyi Parti'ye katıldı; rozetini Akşener taktı

Bilgisayar mühendisleri ve beyin göçü; 10 bin mezun nerede, ne yapıyor?

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın geçmişte trafikte bir aileyle sohbet ettiği anlar

Mersin'de aracını kurtarmak isteyen sürücü, akıntıya kapıldı

3 futbolcu aynı anda dömivoleye kalktı, hiçbiri topa vuramadı

Kasiyer, maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı; "Ara polis gelsin ara"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24