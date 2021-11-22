Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Kasım 2021

22 Kasım 2021 18:37
Soylu'dan muhalefete: 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız
Peker'den Soylu'ya: Cumhurbaşkanlığına aday olmak için çekirdek kadronla yaptığın plandan haberim var
AKP'li Yavuz: Seçim kanunu çalışmasını Meclis'e sunulacak hale getirdik, istediğimiz anda yasalaşacak
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Toplumu tebessüm ettirecek, büyük bölümünü mutlu edecek bir rakam olması lazım
Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açılan ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değil
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması: Gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecek
Kamu-Ar: Gıda fiyatları aylık yüzde 8, yıllık yüzde 51 arttı
LPG'ye 19 kuruş zam
Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar lira tasarruf sağladık
Adalet ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol: Orman yangınlarına hükümlüler müdahale edecek
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