Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Kasım 2021

Soylu'dan muhalefete: 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız

Peker'den Soylu'ya: Cumhurbaşkanlığına aday olmak için çekirdek kadronla yaptığın plandan haberim var

AKP'li Yavuz: Seçim kanunu çalışmasını Meclis'e sunulacak hale getirdik, istediğimiz anda yasalaşacak

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Toplumu tebessüm ettirecek, büyük bölümünü mutlu edecek bir rakam olması lazım

Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açılan ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değil

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması: Gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecek

Kamu-Ar: Gıda fiyatları aylık yüzde 8, yıllık yüzde 51 arttı

LPG'ye 19 kuruş zam

Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar lira tasarruf sağladık

Adalet ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol: Orman yangınlarına hükümlüler müdahale edecek