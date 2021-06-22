Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Haziran 2021

22 Haziran 2021 18:29
Bakan Koca duyurdu: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi
Faz 3 çalışması başlayan yerli aşının ismi belli oldu: TURKOVAC
Anayasa Mahkemesi, kendine 'parti kapatma yasası' davası açacak
Buldan: Kapatma davası çete mafya düzenini devam ettirmek isteyenlerin ortak planıdır
Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına: Hepiniz İzmir benzeri provokasyonlara hazırlıklı olun
Bahçeli: Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu söyleyeyim, PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir
Çevre Bakanı Kurum: Tüm engelleme girişimlerine rağmen Kanal İstanbul’u kararlılıkla hayata geçireceğiz
Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası'yla ilgili kritik kararnameyi iptal etti
CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a saldırı
İyi Partili Türkkan'ın çiftliğinde yıkımı takip eden İHA muhabiri saldırıya uğradı
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