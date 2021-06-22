Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Haziran 2021

Bakan Koca duyurdu: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi

Faz 3 çalışması başlayan yerli aşının ismi belli oldu: TURKOVAC

Anayasa Mahkemesi, kendine 'parti kapatma yasası' davası açacak

Buldan: Kapatma davası çete mafya düzenini devam ettirmek isteyenlerin ortak planıdır

Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına: Hepiniz İzmir benzeri provokasyonlara hazırlıklı olun

Bahçeli: Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu söyleyeyim, PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir

Çevre Bakanı Kurum: Tüm engelleme girişimlerine rağmen Kanal İstanbul’u kararlılıkla hayata geçireceğiz

Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası'yla ilgili kritik kararnameyi iptal etti

CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a saldırı

İyi Partili Türkkan'ın çiftliğinde yıkımı takip eden İHA muhabiri saldırıya uğradı