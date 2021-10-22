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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ekim 2021

22 Ekim 2021 18:16

Kılıçdaroğlu: En büyük Sorosçu Erdoğan’dır

Kavala: Bu şartlar altında adil bir yargılama yapılmasına imkân kalmadığından, bundan sonra duruşmalara katılmamın anlamsız olacağına inanıyorum

Berlin’den Erdoğan’a yanıt: Kavala derhal serbest bırakılmalı

Süleyman Soylu, Türkiye'nin gri listeye alınmasını Kavala ve Demirtaş'a bağladı

Dolarda yeni zirve: 9.66

TOBB Başkanı: MB'nin faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmekte

Eski AKP milletvekili Metiner: Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı, bu durum telafisi zor üç soruna yol açabilir

Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi hem demokrasiyi hem de ülkemizin milli güvenliğin tehdit eder konuma gelmiştir

Erdoğan: Medya ve iletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik, kampüse çadır kurmak isteyen öğrencilere müdahale etti; kampüse polis girdi

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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