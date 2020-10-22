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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ekim 2020

22 Ekim 2020 18:54

Dolardan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yeni tarihi zirve: 7.9788 TL

Analistler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi: Deneysel hamleler için kredibilitesi yok

HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı

Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti, seçim 2023'e kalmadan olacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitime yüzde 80'lere yakın bir katılım var, vaka artışı yok

Türk Tabipleri Birliği: Evlerinde tedavi edilen 143 bin Covid-19 hastası, 460 bin izolasyonlu var

Mahkeme, çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya, "bekâreti bozulmadı" diyerek beraat vermiş

AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu: İki hakemin Koronavirüs testi pozitif

Nasa: Ay'la ilgili heyecan verici bir keşif açıklayacağız

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Sokakta bir kişinin ağlayarak borç para istediği anlar böyle görüntülendi:...

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