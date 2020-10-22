Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ekim 2020

22 Ekim 2020 18:54
Dolardan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yeni tarihi zirve: 7.9788 TL
Analistler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi: Deneysel hamleler için kredibilitesi yok
HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti, seçim 2023'e kalmadan olacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitime yüzde 80'lere yakın bir katılım var, vaka artışı yok
Türk Tabipleri Birliği: Evlerinde tedavi edilen 143 bin Covid-19 hastası, 460 bin izolasyonlu var
Mahkeme, çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya, "bekâreti bozulmadı" diyerek beraat vermiş
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Futbol Federasyonu: İki hakemin Koronavirüs testi pozitif
Nasa: Ay'la ilgili heyecan verici bir keşif açıklayacağız
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