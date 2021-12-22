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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Aralık 2021

22 Aralık 2021 18:18

Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı: 12.3480

Bakan Nebati: Kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasında bakanlık kendisini gösterecek

Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır, milletimiz tedbirlerimizi takdirle karşılamıştır

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması teklifi AKP oylarıyla reddedildi

Sağlık Bakanı Koca: Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı

Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz

Reklam ajansı başkanı, Halkbank'ın tartışma yaratan reklamı hakkında konuştu: Geçen yıl çektik

Akşener'den Erdoğan'a ekonomi çıkışı: 2023 hedefleri gitti yerine 1973 çözümleri geldi!

Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 5'e ulaştı; endeks art arda dördüncü günde yine devre kesti

EPGİS Başkanı Aktaş: Akaryakıtta indirim, ÖTV'ye gidecek; zam doğrudan pompaya yansıyacak

 

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