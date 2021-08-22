Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ağustos 2021

22 Ağustos 2021 17:13
-Bakan Akar: Afganistan'da kalırız, risk görürsek 24 saatte çekiliriz
-NATO yetkilisi: Kabil Havalimanı'nda bir hafta içinde en az 20 kişi hayatını kaybetti
-20 kişinin yaşamını yitirdiği Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi: Hepsini onay alarak yaptım
-İBB Sözcüsü: İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor, İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda
-Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Naci İnci’yi de kabul etmiyoruz
-Saldırıya uğrayan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: En az üç saldırgan var
-CHP’li Emre’den, Soylu'ya: Hukuk dışı işlerin kara kutusu olmuştur
-Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 70'e çıktı
-Memur ve memur emeklilerine verilecek zam yarın açıklanacak
-Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı: Polat Uzer Turnalı ve Nida Eliz Üstündağ birinci oldu
© Tüm hakları saklıdır.