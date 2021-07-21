Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Temmuz 2021

Erdoğan: Kıbrıs müzakerelerinin iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmesinin zamanı geldi

AKP'li Ünal: Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz

Taliban Sözcüsü: Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var

Covid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı cumhurbaşkanı adayı kriterlerine destek

ABD, Avrupa ve Rusya, Erdoğan'ın 'Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağı' açıklamasına sert tepki gösterdi

OECD raporu: Türkiye’de 4 gençten neredeyse 3’ü ekonomiye dair endişe içinde

Çin'de sel felaketi: 12 kişi öldü, arabalar suda yüzdü, metroları su bastı

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Devletlerin itibarı binalarının ihtişamıyla ölçülmez

IMF: Türkiye, 2020'nin üçüncü çeyreğinde konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke