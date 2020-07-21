Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Temmuz 2020

Kayıp olan Pınar Gültekin'in cesedi bulundu; katil suçunu itiraf etti

Kadınlar, Pınar Gültekin için sokağa çıkıyor

Meral Akşener: İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?

Erzurum'da bir kadını sokak ortasında darp eden erkek yakalandı

Erdoğan: Adalet sarayı diye bir şey yoktu, merdivenaltı adalet hizmeti dağıtılıyordu

Türkiye'nin 'Navtex' ilanı Yunanistan'ı alarma geçirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramayı durdurmalı

Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paraya el koydunuz

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Kafe, restoran, kıraathane ve çay bahçelerinin saat kısıtlaması kaldırıldı