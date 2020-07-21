Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Temmuz 2020

21 Temmuz 2020 19:04
Kayıp olan Pınar Gültekin'in cesedi bulundu; katil suçunu itiraf etti
Kadınlar, Pınar Gültekin için sokağa çıkıyor
Meral Akşener: İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?
Erzurum'da bir kadını sokak ortasında darp eden erkek yakalandı
Erdoğan: Adalet sarayı diye bir şey yoktu, merdivenaltı adalet hizmeti dağıtılıyordu
Türkiye'nin 'Navtex' ilanı Yunanistan'ı alarma geçirdi
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramayı durdurmalı
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paraya el koydunuz
YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak
Kafe, restoran, kıraathane ve çay bahçelerinin saat kısıtlaması kaldırıldı
© Tüm hakları saklıdır.