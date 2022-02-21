Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2022

21 Şubat 2022 18:16
Gezi ile Çarşı davaları ayrıldı; Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı’na hakaret"ten verilen ceza onandı, bir hâkim karara şerh koydu
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na suikast planladığını söyleyen IŞİD üyesi Güler, 12 yıl önce El Kaide operasyonunda gözaltına alınmış
RTÜK kararları sitesine yükledi; VOA, DW Türkçe ve Euronews’e tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı
Kılıçdaroğlu: Barış Akademisyenleri'ni bir hafta içinde görevlerine iade edeceğiz
Migros İcra Kurulu Başkanı: Gülabi abi sembol oldu, dönmesini isteriz tabii
Enflasyon hesabı tepki çeken AKP'li Akbaşoğlu'ndan sözlerine "düzeltme"
Suisse Sırları: İsviçre bankasının devlet başkanlarından istihbaratçılara yüzlerce kişinin 'kirli para'sını tuttuğu iddia edildi
Atanamayan öğretmen yaşamına son verdi: “Bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik”
Süper Lig yayın ihalesi için karar ertelendi
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