Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2021

21 Şubat 2021 18:17
Soylu'nun iddiasının ardından HDP'li Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlatıldı
Buldan: Soylu'nun gösterdikleri Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır; daha fazlasını açıklayacağım
Bakan Selçuk yüz yüze yapılacak sınavlar için Covid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi
Özlem Zengin çıplak aramayla ilgili sözlerinin arkasında durdu: Tavır olarak rahatsız olan hemen söyler
Avrasya Araştırma: Anket ortalamalarında Cumhur İttifakı 11 puan geride, MHP'nin oyu yüzde 7
Kılıçdaroğlu: CHP'yi PKK'lı diye suçluyorlar, PKK'nın saldırdığı tek lider benim
Soylu, Prof. Üstün Ergüder'i hedef aldı: Boğaziçi'ni öğretim üyeleri üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibi
CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?
İran'ın geliştirdiği "Barakat" aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklandı
İETT ihaleye çıkıyor: İstanbul’da tüm otobüsler sarı renk olacak
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