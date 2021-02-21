Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2021

Soylu'nun iddiasının ardından HDP'li Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlatıldı

Buldan: Soylu'nun gösterdikleri Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır; daha fazlasını açıklayacağım

Bakan Selçuk yüz yüze yapılacak sınavlar için Covid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi

Özlem Zengin çıplak aramayla ilgili sözlerinin arkasında durdu: Tavır olarak rahatsız olan hemen söyler

Avrasya Araştırma: Anket ortalamalarında Cumhur İttifakı 11 puan geride, MHP'nin oyu yüzde 7

Kılıçdaroğlu: CHP'yi PKK'lı diye suçluyorlar, PKK'nın saldırdığı tek lider benim

Soylu, Prof. Üstün Ergüder'i hedef aldı: Boğaziçi'ni öğretim üyeleri üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibi

CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?

İran'ın geliştirdiği "Barakat" aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklandı

İETT ihaleye çıkıyor: İstanbul’da tüm otobüsler sarı renk olacak