Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2022

21 Ocak 2022 18:43
Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir
RTÜK’ten kanallara Sezen Aksu tehdidi: Ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz
Milli Eğitim Bakanı: Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil
HDP'den 'Cumhurbaşkanı adayında uzlaşı' açıklaması: Israrla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok
Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, adliyeye sevk edildi
Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar; propaganda ve iletişim desteği veriyorlar
Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan, AKP’den istifa eden Arı'ya: Özel hayatından ötürü 'Edebinle istifa et' denildi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı
İzmir'de operasyon yapılan 'gizli oluşum'dan iki savcı ve AKP'liler çıktı
Sedat Peker’in videosunda adı geçiyordu; Taner Ay’ın ailesi: Oğlumuz kaza süsü verilerek şehit edildi
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