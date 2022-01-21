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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2022

21 Ocak 2022 18:43

Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

RTÜK’ten kanallara Sezen Aksu tehdidi: Ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanı: Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil

HDP'den 'Cumhurbaşkanı adayında uzlaşı' açıklaması: Israrla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok

Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, adliyeye sevk edildi

Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar; propaganda ve iletişim desteği veriyorlar

Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan, AKP’den istifa eden Arı'ya: Özel hayatından ötürü 'Edebinle istifa et' denildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı

İzmir'de operasyon yapılan 'gizli oluşum'dan iki savcı ve AKP'liler çıktı

Sedat Peker’in videosunda adı geçiyordu; Taner Ay’ın ailesi: Oğlumuz kaza süsü verilerek şehit edildi

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