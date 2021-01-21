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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2021

21 Ocak 2021 18:46

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı verdi

Boğaziçi öğrencileri, 'Melih Bulu' protestosunu sürdürüyor

İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Soylu bizim kulübe hoşgeldi

ABD, yoksul ülkelere Koronavirüs aşısı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor

Ahmet Davutoğlu: Erdoğan, MHP yükünden kurtulmaya çalışacak

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası ertelendi

Adalet Bakanı Gül: Klavye başında bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum

Avrupa Birliği yaza kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin Koronavirüs aşısı olmasını hedefliyor

2020 yılında erkekler 284 kadını ve 26 çocuğu öldürdü

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