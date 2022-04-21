T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Nisan 2022

21 Nisan 2022 18:04

"Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

Erdoğan: Yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık

Bakan Bozdağ: Türkiye sığınmacılar konusunda aynı tavrını sürdürecek

Mermi dolu kavanozla Kılıçdaroğlu'nu tehdit davası uzlaşma sonucu düştü

İçişleri Bakanlığı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı

Anayasa Mahkemesi seçim kanunu itirazını kabul etti

Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

Biden'dan Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık ek yardım

“Susurluk-JİTEM” davasında “kayıp silahlar” skandalı: Silahların asıl teslim tarihi gizlendi, o dönemde 9 cinayet işlendiği anlaşıldı

Yabancıya gayrimenkul satışına devlet desteği verilecek

 

gündemhaberlerbir bakışta bugün

Diğer Videolar

Babacan'ın pazarda sohbet ettiği vatandaş: Emekli öldü, yaşamıyor

Buğday tarlası alev alev yandı, çiftçi mahsulü hasat ederek kurtarmaya çalıştı

Erdoğan: Biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du; 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik

Arnavutköy'de ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara Akyurt - Çankırı Yolu, sel nedeniyle araç trafiğine kapandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24