Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Nisan 2022

21 Nisan 2022 18:04
"Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi
Erdoğan: Yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık
Bakan Bozdağ: Türkiye sığınmacılar konusunda aynı tavrını sürdürecek
Mermi dolu kavanozla Kılıçdaroğlu'nu tehdit davası uzlaşma sonucu düştü
İçişleri Bakanlığı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı
Anayasa Mahkemesi seçim kanunu itirazını kabul etti
Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok
Biden'dan Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık ek yardım
“Susurluk-JİTEM” davasında “kayıp silahlar” skandalı: Silahların asıl teslim tarihi gizlendi, o dönemde 9 cinayet işlendiği anlaşıldı
Yabancıya gayrimenkul satışına devlet desteği verilecek
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