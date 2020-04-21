Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Nisan 2020

21 Nisan 2020 18:49
Türkiye'de Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 259'a; vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bini aştı; vaka sayısı 2.5 milyonu geçti
Erdoğan: Salgın yatay seyre geçmeye başladı, bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Maske dağıtımı dışında rutin işimizi yapamaz olduk; belediyeler ve muhtarlıklar devreye girmeli
Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı: Maske konusunda bir organizasyon yok, alınan kararlar sahaya yansımıyor
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü; İki liderin, Suriye ve Koronavirüs salgınını ele aldığı belirtildi
Engin Altay'dan Erdoğan'a: CHP kadar başına taş düşsün; bu süreç bitene kadar kafandan AKP rozetini çıkaracaksın
HDP Grup Başkanvekili Oluç: İktidar, salgına 15 Temmuz gibi Allah’ın lütfu olarak bakıyor
İHD'den 3 aylık cezaevi raporu: 9 tutuklu yaşamını yitirdi, insanca yaşam koşulları sağlanmıyor, mahpuslar şiddete uğruyor
UEFA liglerin tamamlanmasını istedi
© Tüm hakları saklıdır.