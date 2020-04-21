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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Nisan 2020

21 Nisan 2020 18:49

Türkiye'de Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 259'a; vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bini aştı; vaka sayısı 2.5 milyonu geçti

Erdoğan: Salgın yatay seyre geçmeye başladı, bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Maske dağıtımı dışında rutin işimizi yapamaz olduk; belediyeler ve muhtarlıklar devreye girmeli

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı: Maske konusunda bir organizasyon yok, alınan kararlar sahaya yansımıyor

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İHD'den 3 aylık cezaevi raporu: 9 tutuklu yaşamını yitirdi, insanca yaşam koşulları sağlanmıyor, mahpuslar şiddete uğruyor

UEFA liglerin tamamlanmasını istedi

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Cüneyt Özdemir: Polis karşıtı muhalif gerzekler başına iş gelince hemen...

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