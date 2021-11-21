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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Kasım 2021

21 Kasım 2021 17:27

Kılıçdaroğlu: Fay hatlarını ortadan kaldırmak istiyorum

Kadir İnanır'ın doktoru: Şu anda felçten söz edemeyiz, yakın takip ve tedavi ediyoruz

Binali Yıldırım’dan enflasyon hesabı: Amerika’da enflasyon sıfırdan yüzde 7’e çıkmış, 7 kat 

artış, bizde 10'lardan 20’ye çıkmış iki kat artış

Adalet Bakanı Gül'den gençlere: Yaşam tarzınıza müdahale edilmesine izin vermeyin, aklınızı kiraya vermeyin

MİT ve Katar istihbaratından ortak çalışma: 2 yıldır Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları geri getirildi

Yemeksepeti hackerları konuştu: 20 milyondan fazla kişinin verileri elimizde

Uğur Şahin: Yılda bir aşı yeterli olabilir

’Mesaide gazete okumak' tazminatsız kovulma sebebi sayıldı

Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Tarkan, Zeki Müren rolünü reddetti

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