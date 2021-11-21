Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Kasım 2021

21 Kasım 2021 17:27
Kılıçdaroğlu: Fay hatlarını ortadan kaldırmak istiyorum
Kadir İnanır'ın doktoru: Şu anda felçten söz edemeyiz, yakın takip ve tedavi ediyoruz
Binali Yıldırım’dan enflasyon hesabı: Amerika’da enflasyon sıfırdan yüzde 7’e çıkmış, 7 kat
artış, bizde 10'lardan 20’ye çıkmış iki kat artış
Adalet Bakanı Gül'den gençlere: Yaşam tarzınıza müdahale edilmesine izin vermeyin, aklınızı kiraya vermeyin
MİT ve Katar istihbaratından ortak çalışma: 2 yıldır Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları geri getirildi
Yemeksepeti hackerları konuştu: 20 milyondan fazla kişinin verileri elimizde
Uğur Şahin: Yılda bir aşı yeterli olabilir
’Mesaide gazete okumak' tazminatsız kovulma sebebi sayıldı
Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Tarkan, Zeki Müren rolünü reddetti
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