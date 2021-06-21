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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Haziran 2021

21 Haziran 2021 20:06

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahat ve toplu taşımalardaki sınırlamalar kaldırıldı

AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi kabul etti

HDP’ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’den AYM kararı yorumu: Beklediğimiz bir karardı

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: AYM, HDP’yi kapatma kararı verirse kendini kapatma kararını da vermiş olacaktır

Oya Ersoy: Daha HDP üyesi olmadan HDP'nin kapatılmasına neden olmuşum

Sağlık Bakanı Koca: Geçen hafta 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı

Sezgin Baran Korkmaz mahkemede susma hakkını kullandı, Avusturya'da tutukluğu 5 Temmuz'a kadar uzatıldı

CHP Sözcüsü: Sezgin Baran Korkmaz’ın iş ortağı Levon Termendzhyan, Türkiye’de Lev Aslan Dermen nasıl oldu?

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz, burada yargılanmak istiyor

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