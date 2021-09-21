Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Eylül 2021

Bakan Koca duyurdu: Yetişkinlerin yarısı iki doz aşısını yaptırdı

Kılıçdaroğlu: Parlamento dışında bir adres yoktur; İmralı da Kandil de muhatabımız değildir

HDP: Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını olumlu buluyoruz, çözümün adresi Meclis’tir

Demirtaş'tan Kürt sorunu tartışmalarına ilişkin açıklama: HDP muhataptır, çözümün adresi TBMM'dir

Bahçeli: Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur

Sedat Peker hakkında Erkam Yıldırım'a hakaretten dava: 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Aylık 60 bin TL teklif edilmiştir, kendisi ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir

Biden: ABD'nin askeri gücü dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı, son çare aracımız olmalı

AYM’den 15 Temmuz gözaltısı için kritik işkence kararı: Ulus tehlikede olsa bile işkence yapılamaz

Validebağ Korusu'nda 'hukuk ve doğa katliamı'; AKP'li belediye moloz dökmeye başladı, vatandaş isyanda